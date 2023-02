Ceará embarca para Minas Gerais com quatro retornos e um desfalque; saiba detalhes

Vovô enfrentará a Caldense na quarta-feira, 1º de março, às 21h30min, no estádio Doutor Ronaldo Junqueira, pela primeira fase da Copa do Brasil

O treinador Gustavo Morínigo tem alguns retornos relevantes para o importante confronto diante da Caldense, na quarta-feira, 1º de março, pela estreia do Ceará na Copa do Brasil. Liberados pelo departamento médico, Michel Macedo, William Formiga e Chay viajaram com a delegação para Minas Gerais.

Quem também retorna é Richardson. Ausência por questões pessoais no duelo contra o Fluminense-PI na última quarta-feira, 22, pela Copa do Nordeste, o volante embarcou com os demais jogadores do elenco alvinegro e volta a ficar à disposição de Morínigo. Outra novidade ficou por conta de Willian Maranhão, que viajou e pode estrear pelo Vovô.

Luiz Otávio segue fora

O zagueiro Luiz Otávio, por outro lado, está em processo de transição, onde aprimora o condicionamento físico com os preparadores e fisioterapeutas do Vovô, e será desfalque contra o clube mineiro.