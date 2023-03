Ceará visita a Caldense pela primeira fase da Copa do Brasil

Depois de uma maratona de jogos do Campeonato Cearense e Copa do Nordeste, o Ceará volta o foco para a Copa do Brasil. Na noite desta quinta-feira, 1º de março, o Vovô estreia na competição nacional ao enfrentar a Caldense, fora de casa, às 21h30min. O palco do duelo será o Estádio Ronaldo Junqueira, localizado em Poço de Caldas, Minas Gerais.

O confronto será disputado em jogo único. Por estar melhor colocado no ranking de clubes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Ceará precisa de apenas um empate para sair de campo classificado. Portanto, o Vovô só dará adeus a Copa do Brasil caso seja derrotado pelo time mineiro.

Se passar de fase, além do ganho esportivo, o time de Porangabuçu também será premiado financeiramente. Uma ida à segunda fase da Copa do Brasil significa mais R$ 1,4 milhão aos cofres do clube.

O Alvinegro de Porangabuçu busca manter o bom retrospecto em estreias na Copa do Brasil. Em 27 participações na competição, o Vovô avançou para a segunda fase em 20 oportunidades e acabou sendo eliminado em apenas sete ocasiões. Os números são do site oGol.

Para o duelo, o técnico Gustavo Morínigo terá retornos importantes. O volante Richardson, um dos líderes do elenco alvinegro, está de volta após desfalcar a equipe por questões pessoais na vitória contra o Fluminense-PI. Liberado pelo departamento médico do clube, o meia Chay é outro atleta que voltou à lista de relacionados.

Quem também é novidade na delegação do Vovô é o volante Willian Maranhão. Anunciado como reforço da equipe cearense no dia 10 de fevereiro, o atleta de 27 anos foi relacionado pela primeira vez e pode estrear com a camisa do novo clube.

Por outro lado, a comissão técnica do Ceará terá três desfalques. Os laterais Michel Macedo e Willian Formiga seguem entregues ao departamento médico, enquanto o zagueiro Luiz Otávio aprimora a condição física para retornar aos jogos.

O zagueiro Tiago Pagnussat, titular da equipe alvinegra, projetou o duelo contra a Caldense. Para o defensor, o Ceará está preparado e focado para buscar a classificação contra a equipe mineira.

"Já visando o jogo contra a Caldense, estamos bem preparados e focados para que a gente consiga fazer um grande jogo e consequentemente buscar a classificação na Copa do Brasil.”

Antes de partir para a cidade de Poços de Caldas, local da partida desta quarta-feira, 1º, o Ceará encerrou a preparação em São Paulo. Nesta terça-feira, 28, o Vovô realizou treino de apronto no CT do Corinthians e, na sequência, viajou de ônibus para a cidade mineira.

A Caldense não vive boa fase na temporada de 2023. Em sete partidas disputadas no ano, referentes ao Campeonato Mineiro, o Verdão conquistou apenas uma vitória e um empate. Foram oito gols marcados e 14 sofridos. A equipe está na penúltima colocação do grupo B do estadual com quatro pontos.

Caldense x Ceará

Caldense

3-4-3: Elissom; Lula, Suéliton e Patrick Marcelino; Ronaldo, Kayo, Fabrício Costa e Alyson Neves; Aslen, Erick Salles e Bruninho. Técnico: Thiago Oliveira.

Ceará

4-3-3: Richard; Caíque, Tiago Pagnussat, David Ricardo e Danilo Barcelos (Gabriel Lacerda); Richardson e Arthur Rezende; Erick, Castilho e Janderson; Vitor Gabriel. Técnico: Gustavo Morínigo.

Local: Estádio Ronaldo Junqueira, em Poço de Caldas-MG

Data: 01/03/2023

Horário: 21h30min

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade

Assistentes: Vanderson Antônio Zanotti e Douglas Pagung

Transmissão: Amazon Prime, Rádio O POVO CBN FM 95.5 e AM 1010, CBN Cariri, Facebook e YouTube do O POVO

