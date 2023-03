Ceará abre check-in e venda de ingressos para o Clássico-Rei

Os preços cheios dos bilhetes variam de R$ 50 a R$ 240, com meia-entrada disponível para todos os setores. O prédio central é exclusivo do Vovô

O Ceará iniciou, nesta terça-feira, 28, a venda de ingressos para o Clássico-Rei pela Copa do Nordeste, que acontece domingo, 5, às 18h30min, no Castelão. Os sócios-torcedores do Vovô também já podem fazer check-in.

Os preços cheios dos bilhetes variam de R$ 50 a R$ 240, com meia-entrada disponível para todos os setores. Por ser mandante, o Vovô terá exclusividade no prédio central do estádio, onde ficam os setores premium e especial.

A venda acontece nas lojas oficiais do clube, pela internet e, caso ainda haja ingressos, no Castelão, no dia do jogo, a partir das 9 horas, na Bilheteria 1.

Ao todo, o Ceará tem direito a 31.847 lugares dos 56.525 disponíveis para o segundo Clássico-Rei de 2023. O Fortaleza ainda não iniciou a venda da carga que tem direito.

Ingressos para Ceará x Fortaleza - 5/3, 18h30min, Castelão

Superior Norte - R$ 50 e R$ 25 (meia)

Superior Central - R$ 50 e R$ 25 (meia)

Inferior Norte - R$ R$ 50 e R$ 25 (meia)

Inferior Central (Bossa Nova) - R$ 70 e R$ 35 (meia)

Especial - R$ 100 e R$ 50 (meia)

Premium - R$ 240 e R$ 120 (meia)



