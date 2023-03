Após goleadas, Ceará anuncia David Lopes como novo técnico do time feminino

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

O Ceará anunciou um novo técnico para o time feminino. David Lopes irá comandar a equipe no Brasileirão A1. Felipe Soares, que foi o treinador do grupo nas duas primeiras partidas de 2023, se tornará auxiliar técnico das Alvinegras.

David Lopes assume após o time iniciar o ano tomando duas goleadas. A primeira ocorreu no início de fevereiro, por 10 a 0, diante do Flamengo. Apesar de anunciar quatro reforços depois, uma nova goleada voltou a ocorrer na última semana, quando a equipe perdeu para o Corinthians por 14 a 0.

Além de pedir desculpas, o clube se pronunciou na última terça-feira, 28, por meio do diretor administrativo Eduardo Arruda, e prometeu novos reforços e mudanças no investimento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Meta do Ceará é voltar a ter folha salarial do feminino semelhante a 2022 ou maior, diz diretor

Time Feminino do Ceará | Dirigente pede desculpas e diz: 'Não foi maldade do clube"

Ceará marca eleição para escolher novo presidente para 29 de março

Conheça o perfil do novo técnico do Ceará feminino

Ex-atleta de futebol, David Lopes já foi auxiliar técnico das equipes do Baraúnas-RN e também dos times cearenses Ferroviário e Horizonte. Em 2013, ele estagiou no Corinthians e chegou a trabalhar diretamente com Tite, último técnico da seleção brasileira.

Antes de assumir a equipe feminina do Alvinegro, David foi treinador das categorias de base e do Sub-14 do Vovô, categoria em que conquistou títulos como a Copa Seromo e da Copa Andrezinho.

Ele possui pós-graduação em Gestão de Futebol e Esportes e Licença Internacional pela Associação Brasileira Treinadores Futebol.

Leia coluna de futebol feminino do O POVO+

Tags