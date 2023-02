Ceará perde por 10 a 0 para o Flamengo na Supercopa Feminina

Com baixo investimento em 2023, Meninas do Vozão atuaram com jogadoras da base diante do time carioca

O time feminino do Ceará foi goleado pelo Flamengo na manhã deste domingo, 5. No Estádio Luso Brasileiro, as Meninas do Vozão perderam por 10 a 0 em jogo da Supercopa Feminina e se despediram do torneio nacional.

Os gols do time rubro-negro foram marcados por Giovanna Crivelari (3), Duda (2), Jucinara, Giva, Sole Jaimes, Thaísa Moreno e Maria Alves. Com o resultado, o time carioca enfrentará o Real Brasília na fase de semifinal.

Supercopa

O torneio, que reúne os principais clubes das dez federações melhores ranqueadas pela CBF no futebol feminino, foi o primeiro de três que as Alvinegras disputam no ano.

Reformulação

Do elenco profissional de 2022, apenas seis atletas permaneceram no Ceará para 2023: a atacante Amália, as meias Bianquinha e Bia Alves, a lateral direita Ester, a zagueira Ana Rebeca e a goleira Thais. Livres no mercado, as outras jogadoras fecharam com outros clubes. A camisa 10 Annaysa defenderá o Avaí Kindermann e a destaque Flávia Pissaia se transferiu para o Bahia.

Em meio às saídas, o Ceará montou para a temporada 2023 um elenco caseiro, protagonizado por jogadoras locais.

Calendário

Além da Supercopa Feminina, o Alvinegro de Porangabuçu também disputa Brasileirão Feminino A1 e Campeonato Cearense na temporada.



