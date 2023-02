Ceará marca eleição para escolher novo presidente para 29 de março

A eleição que vai definir o novo presidente e primeiro vice-presidente da diretoria executiva do Ceará Sporting Club foi marcada para 29 de março. O edital de convocação foi emitido pelo Conselho Deliberativo neste sábado, 25.

No do pleito, a votação ocorrerá na sede do clube, em Porangabuçu, com primeira chamada às 18h30min. Apenas conselheiros votam. Interessados em concorrer devem registrar as chapas até o dia 13 de março, na secretaria do Conselho.

Serão duas votações, uma para escolher o presidente — o cargo é ocupado interinamente por Carlos Moraes, que é segundo vice-presidente eleito — e depois escolher o primeiro vice, cargo vacante desde a renúncia de Humberto Aragão.



