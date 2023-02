Conselho do Ceará marca reunião para votar orçamento de 2023 no início de março

Conselho Deliberativo do Vovô tem reunião marcada para o dia 3 de março para votar o plano orçamentário do clube, que já sofreu dois meses de atraso. Cota da Série B segue como principal entrave para a diretoria alvinegra

O plano orçamentário do Ceará, enfim, será apresentado ao Conselho Deliberativo do clube. O Esportes O POVO apurou que a reunião está marcada para o dia 3 de março, data em que o documento com a previsão financeira do Alvinegro de Porangabuçu para a temporada de 2023 deverá ser entregue para análise e votação dos conselheiros.

A estimativa orçamentária do Ceará deveria ter sido apresentada até o fim de dezembro do último ano, mas entraves políticos internos, marcado por dois adiamentos da eleição do Conselho Deliberativo, assim como a ausência do valor de cota da Série B, principal fonte de renda do Vovô em 2023, adiaram a formulação do documento por mais de dois meses.

Sobre o assunto Erick é o jogador do Ceará com mais participações diretas em gols na temporada

Ceará volta a vencer três jogos consecutivos após sete meses

Ceará inicia preparação para jogo contra o CRB-AL pelo Nordestão

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a aclamação da nova composição do Conselho Deliberativo realizada na última quinta-feira, 9, sob posse do agora presidente José Barreto Filho, o único entrave restante para a finalização do orçamento do Ceará segue sendo a cota da Série B, cujos valores ainda não foram confirmados pela CBF aos clubes participantes.

A expectativa da cúpula alvinegra, entretanto, é de que a CBF confirme a cota da Segundona ou, pelo menos, entregue uma estimativa segura. A entidade tem encontrado dificuldade para vender os direitos de transmissão por um preço próximo dos R$ 200 milhões pagos pela Globo em 2022.

As propostas enviadas pelas emissoras interessadas ao longo do mês de janeiro totalizavam cerca de R$ 80 milhões por ano por todas as plataformas oferecidas, que incluem TV aberta (com streaming gratuito), TV fechada, pay-per-view e melhores momentos dos jogos. O montante é mais de 60% menor em relação ao da última temporada.

Nova realidade e orçamento reduzido

O Ceará, nos últimos cinco anos, passou por uma fase de consolidação e ascensão financeira, cenário potencializado, sobretudo, pelas cinco participações consecutivas na Série A do Brasileirão. Em 2022, o Alvinegro apresentou um plano orçamentário recorde não só para o clube, mas também para o futebol cearense: R$ 163 milhões.

A realidade na atual temporada, porém, será diferente. Com o rebaixamento para a Série B, assim como a desvalorização da competição entre as emissoras, a tendência é de que o orçamento do Vovô caia de forma considerável.

+ Confira mais notícias sobre o Ceará Sporting Club

Para amenizar os danos, a diretoria do Vovô reduziu o investimento em outras modalidades do clube, como futebol feminino e futsal, além de promover uma reformulação geral no elenco profissional masculino, com diversas saídas de atletas — incluindo Vina, antes o maior salário do plantel.