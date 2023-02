Erick é o jogador do Ceará com mais participações diretas em gols na temporada

Com dois tentos marcados e cinco assistências, o camisa 11 é o atleta alvinegro com maior influência em gols no ano de 2023

O começo de temporada tem sido positivo para alguns atletas do Ceará. Com um coletivo cada vez mais ajustado pelo técnico Gustavo Morínigo, o lado individual tem sido potencializado. Este é o caso do atacante Erick, que é o jogador alvinegro com maior número de participações diretas em gols no ano de 2023.

Na atual temporada, o Vovô já marcou 19 gols, dos quais sete tiveram passagem pelos pés de Erick. O camisa 11 do Ceará balançou as redes duas vezes e distribuiu cinco assistências durante os sete jogos que disputou neste ano.

Inclusive, o atleta de 25 anos foi essencial na vitória do Ceará por 3 a 2 sobre o Sport, na noite desta terça-feira, 14, pela Copa do Nordeste. Erick deu duas assistências para David Ricardo e Janderson marcarem o segundo e o terceiro gol do Vovô na partida.

Os meio-campistas Guilherme Castilho e Jean Carlos são quem mais se aproximam de Erick no quesito. Ambos possuem quatro participações diretas. O diferencial entre os dois, é que o camisa 99 marcou quatro gols, enquanto o atleta contratado nesta temporada balançou as redes três vezes e deu uma assistência.

