Ceará aguarda definição das receitas da Série B para fechar orçamento de 2023

O Ceará ainda não concluiu a previsão orçamentária para a próxima temporada. De acordo com o estatuto do Alvinegro de Porangabuçu, o documento deveria ser apresentado ao Conselho Deliberativo até o dia 31 de dezembro deste ano, mas a diretoria do clube pediu a prorrogação da data.



O Esportes O POVO apurou que a cúpula alvinegra não conseguiu fechar a estimativa financeira de 2023 por não ter os valores das receitas da Série B do Campeonato Brasileiro, que ainda não foram divulgados para os clubes.

Sobre o assunto Caso Cléber: saiba o que é a substância flagrada no antidoping

Flagrado no antidoping, Cléber é suspenso e impedido de treinar no Ceará

Ceará acerta contratação do meia-atacante Chay, diz jornalista

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A diretoria do escrete preto-e-branco, entretanto, não revelou até quando a data da prorrogação para apresentar a previsão orçamentária do próximo ano será válida.

+ Confira mais notícias sobre o Ceará Sporting Club

Vale ressaltar que o Conselho Deliberativo do Ceará passará por eleições no dia 23 de janeiro de 2023 e, até lá, Evandro Leitão segue na presidência. Ou seja, caso o plano orçamentário seja concluído antes do dia 23, o documento será analisado pela atual composição do conselho do Vovô.