Ceará inicia preparação para jogo contra o CRB-AL pelo Nordestão

O Ceará iniciou nesta quarta-feira, 15, a preparação para o jogo diante do CRB-AL, válido pela quarta rodada da Copa do Nordeste. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na vitória diante do Sport realizaram apenas trabalho regenerativo, enquanto outro grupo fez treino com a comissão técnica em campo reduzido.

O Vovô viaja para Alagoas na próxima quinta-feira, 16, no período vespertino. No embarque, será possível saber quais os atletas serão relacionados para o embate. Willian Formiga e Luiz Otávio, que está em fase de condicionamento físico após se recuperar de lesão, são dúvidas.

Michel Macedo e Vitor Gabriel são desfalques certos. O lateral ainda trata lesão na coxa direita com a fisioterapia, de acordo com boletim do departamento médico do clube. O atacante é baixa por suspensão após ser expulso com dois cartões amarelos contra o Leão da Ilha.

Ceará e CRB se enfrentam nesta sexta-feira, 17, às 19 horas, no estádio Rei Pelé. A partida é válida pela quarta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

