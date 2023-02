Atual presidente do Ceará, Carlos Moraes concede entrevista coletiva nesta segunda, 13

O dirigente assumiu o cargo na última quinta-feira, 9, quando Robinson de Castro renunciou à presidência do clube em pronunciamento ao vivo na Vozão TV

Quatro dias após assumir a presidência do Ceará de forma interina, Carlos Moraes irá falar pela primeira vez ao público. Nesta segunda-feira, 13, a partir das 14h30min, o dirigente alvinegro irá participar de entrevista coletiva, no Centro de Treinamento de Porangabuçu.

Na última quinta-feira, 9, Carlos Moraes assumiu o posto de presidente do Vovô após Robinson de Castro anunciar sua renúncia ao cargo. Desde então, o dirigente do Ceará, que antes era o 2º vice-presidente do clube, ainda não havia se pronunciado.

Vale lembrar que o novo Conselho Deliberativo do Vovô tem o prazo de 90 dias para convocar eleições para os cargos de presidente e vice-presidente da diretoria executiva.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Artilheiro, Castilho deslancha em 2023 e comanda setor ofensivo do Ceará

Grêmio oficializa contratação por empréstimo de meia Vina, agora ex-Ceará

Evandro Leitão lidera articulações sobre presidente do Ceará; saiba bastidores

Perfil de Carlos Moraes

Carlos Henrique Nogueira de Moraes nasceu em Fortaleza, Ceará, no dia 17 de novembro de 1978 (44 anos). Ele é o filho mais novo do ex-presidente Francisco Franzé Leite Moraes, ou apenas Franzé Moraes, que presidiu o Alvinegro de Porangabuçu por 10 anos, divididos em três passagens.

Durante sua carreira acadêmica, Carlos Moraes cursou administração de empresa e é Bacharel em Direito, ambos pela Universidade de Fortaleza (Unifor). Além disso, o presidente interino do Vovô tem dois MBA (curso de pós-graduação voltado à atuação prática profissional) em Gestão Empresarial e Marketing, pela FGV.

A história de Carlos Moraes no Ceará começou em 2009, quando naquele ano ele ocupou o cargo de vice-presidente do Conselho Deliberativo, na gestão de Humberto Aragão. Nos anos seguintes, mais precisamente entre 2010-2015 e 2015-2023, o diretor foi o 2º vice-presidente da Diretoria Executiva nos mandatos de Evandro Leitão e Robinson de Castro, respectivamente.

Tags