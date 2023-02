Artilheiro, Castilho deslancha em 2023 e comanda setor ofensivo do Ceará

A virada de ano marca um recomeço na vida de muitas pessoas e com o meio-campista Guilherme Castilho não foi diferente. Depois de um 2022 difícil, o atleta do Ceará iniciou a nova temporada com confiança, além de mais minutos em campo e, hoje, é o artilheiro da equipe comandada pelo paraguaio Gustavo Morínigo.

Anunciado como reforço do Alvinegro de Porangabuçu no dia 27 de julho de 2022, Castilho chegou ao novo clube com o peso de ser a contratação mais cara da história do futebol cearense. O atleta de 23 anos foi comprado junto ao Atlético-MG, clube que era detentor dos direitos dele, por R$ 9,6 milhões.

Sobre o assunto Evandro Leitão lidera articulações sobre presidente do Ceará; saiba bastidores

Ceará: Morínigo tem fim de semana livre para preparação visando o Sport

Vina se despede em lágrimas do Ceará: "Amei e amo esse clube"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Portanto, diante do valor desembolsado pelo clube, as expectativas dos torcedores com a contratação de Castilho eram altas. Entretanto, diante de um contexto atrapalhado pela briga contra o rebaixamento e por um problema físico, o meio-campista não conseguiu colocar em prática todo seu potencial e teve baixa minutagem em 2022.

Inclusive, Castilho reconheceu, após a goleada por 4 a 0 sobre o Pacajus pelo Cearense, que não contribuiu com o Ceará como “queria e poderia” em 2022: “Eu, no final do ano (2022), tive uma lesão no púbis e não pude ajudar como eu queria, e poderia também.”

Porém, o ano de 2022 ficou para trás e, agora, a fase é totalmente diferente. Recuperado fisicamente da lesão no púbis, Guilherme Castilho virou titular absoluto do time de Gustavo Morínigo e atuou em seis dos sete jogos do Ceará na atual temporada. Em coletiva após a vitória no Clássico-Rei, o atleta comemorou o novo momento.

“Fiquei um tempo sem poder render ou ajudar o que eu poderia, e isso foi complicado para mim. Mas graças a Deus eu trabalhei muito nas férias, queria agradecer o pessoal da fisioterapia e do departamento médico, que me deram muita atenção, e também ao meu personal particular, que é nutricionista e me ajudou. Estou podendo evoluir a cada dia. Continuar nessa pegada, trabalhando, para que o Ceará tenha a minha melhor versão durante esse ano.”

Mesmo sendo um meio-campista mais organizador, Guilherme Castilho é quem comanda o setor ofensivo do Ceará em 2023. O atleta tem se destacado pelo alto número de gols neste começo de temporada. Até aqui, ele já balançou as redes quatro vezes e assumiu a artilharia isolada do clube.

Nos gols feitos nesta temporada, o camisa 99 mostrou variedade de características ao misturar bola parada, com chutes de curta e média distância. Em dois tentos, o meio-campista marcou através de cobranças de pênaltis. Em outra oportunidade, contra o Pacajus, Castilho deixou a bola no fundo das redes após arriscar da intermediária. Diante do Sampaio Corrêa, o atleta finalizou já de dentro da área para marcar.

Tags