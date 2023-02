Reforços do Ceará treinam com elenco; Tiago Pagnussat retorna

O Ceará segue em preparação para o próximo desafio pela Copa do Nordeste. Na manhã desta sexta-feira, 10, os três novos reforços do Vovô participaram das atividades no CT de Porangabuçu. Warley, Pedro Lucas e Willian Maranhão treinaram com elenco pela primeira vez.

A principal novidade do treino desta sexta é a volta de Tiago Pagnussat. O zagueiro se recuperou de lesão muscular na coxa direita e já pode ser opção para o técnico Gustavo Morínigo.

No entanto, Luiz Otávio e Michel Macedo permanecem entregues ao departamento médico. O zagueiro trata uma lesão no joelho direito. Já o lateral-direito se recupera de contusão no bíceps femoral da coxa direita.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O meia-atacante Pedro Lucas ainda não foi anunciado pelo Ceará. O jogador, que pertence ao Grêmio, chega ao Porangabuçu por empréstimo.

O lateral-direito Warley teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF na última quinta-feira, 9. Regularizado, o jogador fica à disposição para atuar com a camisa alvinegra. A estreia do atleta de 23 anos pode acontecer na próxima terça-feira, 14, diante do Sport, em jogo válido pelo Nordestão.



Novo reforço do Ceará

O escrete preto-e-branco anunciou, nesta sexta, o mais novo reforço do clube para a temporada. Trata-se do volante Willian Maranhão, que inclusive já treina com o grupo alvinegro.

Sobre o assunto Ceará anuncia a contratação do volante Willian Maranhão, do Santos

Warley é regularizado e fica apto a jogar pelo Ceará

Grêmio negocia com Ceará e se aproxima de acerto com Vina

Próximo desafio

O próximo compromisso do Alvinegro do Porangabuçu será na próxima terça-feira, 14, quando a equipe enfrentará o Sport, pela Copa do Nordeste, às 21h30min. O palco do confronto será o Estádio Presidente Vargas.



Tags