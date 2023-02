Emprestado pelo Ceará, Vina chega a Porto Alegre para fechar com o Grêmio

O Grêmio está muito próximo de fechar com mais um reforço para a temporada 2023. O meia-atacante Vina, emprestado pelo Ceará, já está em Porto Alegre para definir os últimos detalhes da negociação.

Inicialmente, Vina vai realizar exames médicos e definir as questões contratuais pendentes. A tendência é que ele feche vínculo até o final de 2023 com o time gaúcho.

Apesar do rebaixamento do Ceará no Brasileirão, Vina foi um nome muito especulado no mercado antes do início da temporada 2023. O Fluminense apareceu como grande interessado, mas a negociação não avançou.

No Grêmio, Vina pode atuar no setor de criação e até mesmo como companheiro de ataque do artilheiro Luis Suárez, outro reforço contratado para 2023.

'Era Vina' no Vovô

Desde 2020 no Vovô, Vina se tornou peça crucial no time alvinegro. Para alguns, ganhou o status de ídolo devido suas atuações e identificação com a torcida. No período, vestiu a camisa do Ceará em 168 oportunidades, marcando 46 gols e distribuindo 31 assistências.

Protagonista e com grande influência no Alvinegro, o meia teve destaque, principalmente, em 2020. Em sua primeira temporada, ele foi eleito o melhor meia do Campeonato Brasileiro Série A. Além disso, se tornou o maior artilheiro da história do clube na era dos pontos corridos do Brasileirão.

Pelo Ceará, o meia se sagrou campeão invicto da Copa do Nordeste 2020 e ajudou o time a se classificar para a Copa Sul-Americana por dois anos consecutivos.

No entanto, também ficou marcado por episódios polêmicos, como a discussão com torcedores após a eliminação para o São Paulo na Copa Sul-Americana 2022 e expulsões por reclamações excessivas.

Com Gazeta Esportiva

