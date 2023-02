CBF define arbitragem de Ceará x Sport pela Copa do Nordeste

As equipes se enfrentam na próxima terça-feira, 14, às 21h30min, no estádio Presidente Vargas, pela quinta rodada da Copa do Nordeste

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol definiu a escala de arbitragem para a partida entre Ceará e Sport. Diego Pombo Lopez, de 36 anos, será o árbitro principal do duelo. O confronto acontece na próxima terça-feira, 14, às 21h30min, no estádio Presidente Vargas, pela quinta rodada da Copa do Nordeste.

Os assistentes serão Elicarlos Franco de Oliveira e Edevan de Oliveira Pereira. O trio de arbitragem pertence ao quadro da Federação Baiana de Futebol. O quarto árbitro será o cearense José Dênis Garcês Lima.

Esta será a sexta partida do Ceará que Diego Pombo Lopez vai apitar. O último jogo do Vovô com o árbitro no comando foi a vitória diante da Tombense-MG por 2 a 0, pela terceira fase da Copa do Brasil de 2022.

Confira histórico de partidas do Ceará apitadas pelo juiz:

Tombense 0x2 Ceará – 20/04/2022

Ceará 0x0 CRB-AL – 24/03/2022

Internacional 1x1 Ceará – 20/06/2021

Ceará 1x1 Fortaleza – 17/03/2019

Ceará 2x1 Sampaio Corrêa – 17/03/2019



Ceará na Copa do Nordeste

O Vovô soma uma vitória e uma derrota no Nordestão 2023. O escrete preto-e-branco foi derrotado pelo Ferroviário pelo placar de 3 a 0 na estreia da competição. Na segunda rodada, o time se recuperou ao vencer o Sampaio Corrêa-MA por 2 a 0. O clube do Porangabuçu ocupa, neste momento, a 5ª colocação do Grupo B do torneio.

