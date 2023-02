Ceará anuncia a contratação do volante Willian Maranhão, do Santos

O Ceará segue se movimentando no mercado da bola. O Alvinegro anunciou, nesta sexta-feira, 10, o volante Willian Maranhão. O jogador de 27 anos, que pertence ao Santos, chega ao Porangabuçu por empréstimo até o fim de 2023.

“As expectativas são as melhores possíveis. Espero alcançar todos os objetivos traçados pelo clube para 2023. Junto dos meus companheiros e dessa torcida maravilhosa, quero voltar à elite do futebol brasileiro. Quero me entregar nos treinamentos, mostrar garra, vontade e espero demonstrar toda a minha gratidão ao clube dentro de campo”, disse o jogador.

Trajetória de Willian Maranhão

Willian começou sua carreira profissional no Boavista, do Rio de Janeiro. Antes de sua chegada ao Vozão, o volante teve passagens por equipes como Vasco, Santa Cruz, América Mineiro e Atlético Goianiense, equipe em que teve maior destaque, chamando a atenção do Santos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags