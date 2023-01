Eleição para conselho deliberativo do Ceará é suspensa novamente por decisão judicial

A determinação é do juiz Tacio Gurgel Barreto, da 34ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, atendendo a solicitação de Danilo Lopes, que encabeça a chapa Conselho de Todos

A justiça comum adiou, pela segunda vez, a eleição para a escolha da nova cúpula do conselho deliberativo do Ceará Sporting Club, que estava marcada para o dia 23 de janeiro.

A decisão do juiz Tacio Gurgel Barreto, da 34ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, atendendo a solicitação de Danilo Lopes, que encabeça a chapa Conselho de Todos, que faz oposição ao atual comando da diretoria executiva do Vovô.

Além da suspensão do pleito, a determinação da Justiça é que o Conselho Deliberativo faça uma assembleia extraordinária para deliberar sobre a manutenção ou não da comissão eleitoral, bem como disponibilizar a lista completa de integrantes das chapas e informe a condição de adimplemento de todos os integrantes das chapas, com os respectivos comprovantes de adimplemento de débitos ou anistia concedida, tudo no prazo de dez dias.



Novo adiamento

A eleição para o conselho deliberativo do Ceará deveria ter ocorrido em 15 de dezembro de 2022, mas também foi suspensa por uma decisão da justiça comum. Na ocasião, o pedido também havia partido de Danilo Lopes.

Somente duas chapas estavam concorrendo à eleição no Ceará. Além da denominada Conselho de Todos, que tem Danilo como presidente, existe a chapa Conselho independente, encabeçada por Jamilson Veras, ex-diretor jurídico do Vovô.

Ao Esportes do Povo, o presidente da comissão eleitoral, Odésio de Castro, disse que já comunicou sobre a suspensão aos envolvidos no processo do pleito.



