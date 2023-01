Richard Coelho, do Ceará, tem negociação avançada com clube do exterior

O Ceará deve acertar a saída de mais um jogador nos próximos dias. Conforme apurou o repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN, o volante Richard Coelho tem negociação avançada com clube do exterior.

O atleta, inclusive, não se reapresentou desde o início da pré-temporada do Vovô. Nem o clube alvinegro e nem o volante pensam em uma permanência para 2023. Richard tem vínculo com o Ceará até 2024.

Contratado para a temporada passada, o jogador de 28 anos disputou 44 gols com camisa alvinegra e não chegou a marcar gol. Ele conviveu com críticas da torcida, principalmente no segundo turno do Brasileirão Série A.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além do Ceará, Richard acumula passagens por Athletico Paranaense, Corinthians, Vasco e Fluminense.