"Ceará precisa voltar a conquistar títulos", destaca goleiro Richard

O goleiro deu entrevista coletiva no CT de Porangabuçu na manhã desta sexta-feira, 13, e ressaltou a importância do Alvinegro em voltar a levantar taças

A dois dias para a estreia do Ceará no Estadual, o goleiro Richard concedeu entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira, 13, no CT de Porangabuçu, e foi claro no objetivo do Alvinegro no Campeonato Cearense: conquistar o título.

O jogador falou que o luto pelo rebaixamento na última temporada já passou e que o time deve mirar os campeonatos que o Vovô disputará em 2023 para buscar ganhar taças.

“(2022) foi um ano difícil. Tivemos um luto depois do que aconteceu, mas já passou. Acho que temos que olhar para frente, pensar em fazer um grande ano, começando pelo Campeonato Cearense e Copa do Nordeste. Focar bastante nessas competições e tentar conquistar. O Ceará precisa voltar a conquistar títulos e a preparação tá sendo muito em cima disso”, destacou o goleiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

+ Jogo entre Guarani de Juazeiro e Ceará será transmitido pela FCF TV



Richard ressaltou a importância de vencer um título e que essa mentalidade está sendo passada na preparação e para os novos atletas da equipe.

“O objetivo maior é conquistar, ser campeão (Estadual). A gente precisa conquistar o máximo de títulos possíveis, isso é o que importa, é o que fica na história. Quando a gente chega no estacionamento (de Porangabuçu) tem fotos dos últimos títulos e a gente precisa colocar na parede sempre. E (essa ideia) tá sendo passada pelo pessoal que está chegando. O objetivo maior tem que ser sempre as conquistas do clube, independente de quem estiver jogando. O Ceará é maior que qualquer um, do qualquer jogador e de qualquer dirigente”, completou.

O arqueiro reconheceu que a pressão de bons resultados nessa temporada vai ser maior, tendo em vista do acúmulo de eliminações do Ceará ao longo dos anos, e reafirmou o foco do Ceará em voltar a soltar o gripo de campeão.

“A gente sabe que a pressão vai ser maior, o torcedor ainda tá chateando, tá triste com o que aconteceu no passado, mas agora são jogadores novos, cabeça diferente. Então é focar em conquistar”, disse.

O último título do Ceará ocorreu em 2020, quando se sagrou bicampeão da Copa do Nordeste ao bater o Bahia nos dois jogos da final. No Estadual, o jejum já dura quatro edições. A última vez que o Vovô venceu o Cearense foi em 2018, quando superou o arquirrival Fortaleza na decisão por pênaltis.

Sobre o assunto Ceará regulariza oito jogadores e time para estreia no Estadual é esboçado

Fluminense desiste da contratação de Vina, do Ceará

Regularizados, Pagnussat e Caíque podem estrear pelo Ceará

Preparação para a estreia no Cearense

O Ceará estreia no Estadual no domingo, 15, às 17 horas, no Romeirão, diante do Guarani de Sobral. O goleiro falou sobre a preparação da equipe para a estreia e destacou alguns pontos fortes do oponente.

“Hoje em dia temos bastante acessos a muitos dados e isso facilita bastante. A gente sabe que é uma boa equipe (Guarani), um time rápido, com uma transição muito forte e que tem uma boa bola trabalhada. A gente vem trabalhando nessa semana em cima disso e espero que a gente consiga fazer um grande jogo lá em Juazeiro”, disse.

Richard ainda revelou que o técnico Gustavo Morínigo treinou variações na equipe titular e que o comandante tem o perfil de provar atletas. No entanto, o goleiro ressaltou que independente de quem figure entre os 11 iniciais, o Ceará entra em campo com o objetivo de vencer.

“A gente tem treinado bastante variações, o professor (Morínigo) está sempre provando, ele fala que gosta de provar os jogadores. Importante quando começa, mas é mais importante ainda como termina. É começar bem, ir se conhecendo, criando casca na competição e, se Deus quiser, conquistar (o Estadual)”, falou.

“O Ceará quando entra (em campo), entra sempre para vencer, independente dos atletas que entram. Se eles estão aqui é porque eles têm capacidade de vestir a camisa do Ceará. Temos uma equipe forte e vamos fazer uma grande competição, eu tenho certeza”, completou.

+ Ceará reformula setor ofensivo após temporada de baixo desempenho; veja análise



Tags