Fluminense desiste da contratação de Vina, do Ceará

O meia Vina, do Ceará, não deve mais ir para o Fluminense. O nome do jogador havia sido vinculado ao Tricolor das Laranjeiras no atual mercado da bola, mas a equipe carioca desistiu da negociação por falta de unanimidade dentro do clube em favor da contratação. De acordo com o Jornal O Globo, parte da cúpula de futebol era favorável à chegada do meia, mas a comissão técnica tinha seus próprios receios.

Vina entrou na mira do Fluminense após saída do Nathan do clube carioca. O Tricolor das Laranjeiras foi a terceira equipe a ter nome vinculado ao jogador na atual janela. Anteriormente, Vasco e Grêmio também sondaram a situação do meia, mas as equipes recuaram a negociação posteriormente.

Atualmente, ele treina normalmente em Porangabuçu em pré-temporada com o atual elenco do Vovô, que irá estrear no Campeonato Cearense neste domingo, 15, diante do Guarani de Juazeiro, na Arena Romeirão. Na última semana, o camisa 29 participou de um jogo-treino do grupo diante do Atlético Cearense, onde chegou até mesmo a marcar um gol na vitória por 4 a 1.

