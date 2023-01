Regularizados, Pagnussat e Caíque podem estrear pelo Ceará

Os jogadores Tiago Pagnussat e Caíque foram regularizados e podem estrear pelo Ceará no domingo, 15, contra o Guarani-J, na rodada inicial do Campeonato Cearense.

Os nomes deles apareceram no BID nesta quinta-feira, 12, e ambos tem boas chances de começar a primeira partida do Vovô na temporada 2023.

Caíque e Pagnussat têm treinado como titular e foram escalados na formação inicial que enfrentou o Atlético-CE, em jogo treino, pelo técnico Gustavo Morínigo.

O defensor é um velho conhecido da torcida alvinegra e retornou ao clube com status de titular. Ele tem sido utilizado por Morínigo como zagueiro central na formação com linha de três e forma dupla com Luiz Otávio em esquemas táticos que se iniciam com linha de quatro atletas.

Já o meio campista é primeiro volante e tem características mais defensivas. A concorrência para Caíque internamente é mais acirrada.

Até sexta-feira, 13, o Ceará deve regularizar mais atletas. O time passou por reformulação para a temporada 2023.

