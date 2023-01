Ceará regulariza oito jogadores e time para estreia no Estadual é esboçado

Dos oito, cinco estão treinando como titular. O técnico Gustavo Morínigo ainda comandará mais um trabalho antes de embarcar para Juazeiro do Norte

O departamento de futebol do Ceará conseguiu regularizar oito atletas do Vovô nesta quinta-feira, 12. A maioria deles vem treinando como titular e com condições de jogo devem iniciar a partida contra o Guarani-J, domingo, 15, pelo Campeonato Cearense.

Além do zagueiro Tiago Pagnussat e do volante Caíque, que tiveram seus nomes publicados no BID logo cedo, à noite outros seis atletas foram registrados e já estão liberados para atuar pelo Alvinegro. São eles: Jean Carlos, Danilo Barcelos, William Formiga, Arthur Rezende, Vitor Gabriel e Janderson.

Com as regularizações, o provável time de estreia do Ceará têm Richard; Luiz Otávio, Pagnussat e David Ricardo; Igor, Richardson, Caíque (Castilho) e Danilo Barcelos; Vina e Jean Carlos; Vitor Gabriel.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O elenco alvinegro treinou na Cidade Vozão, em Itaitinga, nesta quinta-feira, 12. O técnico Gustavo Morínigo ainda comandará mais um trabalho antes de embarcar para Juazeiro do Norte, no sábado.

O Ceará enfrenta o Guarani-J na Arena Romeirão às 17 horas de domingo, 15.



Com informações de Horácio Neto

Tags