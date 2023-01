Janderson projeta retorno à Série A e mira títulos no Ceará: "Almejo coisas grandes"

Apresentado nesta sexta-feira, 6, Janderson valorizou o elenco do Ceará, que conta com 10 reforços anunciados até o momento, sendo três para o ataque, e ressaltou que o clube brigará forte em todas as competições

O atacante Janderson foi oficialmente apresentado como novo reforço do Ceará na manhã desta sexta-feira, 6, no CT de Porangabuçu. O jogador chega para agregar o sistema ofensivo da equipe do técnico Gustavo Morínigo e traçou os objetivos do clube para a temporada.

Janderson valorizou o elenco do Ceará, que conta com 10 reforços anunciados até o momento, sendo três para o ataque. Ambicioso, ele projetou o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, além de mirar títulos da Copa do Nordeste e do Campeonato Cearense.

“Almejo coisas grandes aqui no Ceará, eu vim para somar. Já vi que a gente está com um elenco muito bom. Vamos colocar o Ceará onde ele deve estar que é na Série A. Tentar conquistar essa Copa do Nordeste, o Cearense, então vamos almejar coisas grandes”, afirmou.

A primeira vez jogando a Orelhuda

Com passagens por Corinthians, Atlético-GO e Grêmio, Janderson jogará pela primeira vez em um time nordestino. O atleta falou sobre as expectativas de disputar a Copa do Nordeste e reforçou a briga pelos títulos nas competições que o Ceará disputará nesta temporada.

“Assistia direto (a Copa do Nordeste). Vi que é uma competição muito disputada. Tô muito feliz de estar aqui e jogar a primeira vez uma Copa do Nordeste e a gente entra para ser campeão. Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, toda competição vamos trabalhar para sermos campeões. Esse é o objetivo do clube esse ano: chegar forte nas competições”.

