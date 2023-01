Ceará tenta contratação de Gabriel Poveda, artilheiro da Série B 2022

À procura de um centroavante no mercado da bola, o Ceará tenta a contratação de um nome que terminou 2022 em alta: artilheiro da Série B pelo Sampaio Corrêa, com 19 gols, Gabriel Poveda interessa ao clube de Porangabuçu e já foi procurado pela diretoria, apurou o Esportes O POVO.

O atacante de 24 anos pertence ao Alverca, de Portugal, clube com o qual tem contrato até junho de 2023. O Vovô já sondou o estafe do jogador para formalizar proposta, e o clube europeu aguarda o desenrolar para definir o futuro do jogador. Outras equipes do futebol brasileiro também estão na disputa pelo ex-camisa 9 da Bolívia Querida, que chegou a ser consultado pelo Fortaleza.

Nascido em Araçatuba, interior de São Paulo, foi revelado nas categorias de base do Guarani, onde surgiu para o futebol profissional — ainda em período de formação, teve passagem pelo Internacional. O Alverca comprou Poveda em 2019, após o surgimento no Bugre, e o emprestou para Athletico-PR, Juventude e Brasil de Pelotas antes de chegar ao futebol nordestino.

A temporada de 2022 foi a melhor da carreira de Gabriel Poveda: em 56 jogos disputados, entre Campeonato Maranhense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B, marcou 26 gols e deu duas assistências. Na Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro, em que foi o principal goleador, foram 19 bolas nas redes em 37 partidas.

O desempenho do atacante despertou a atenção do mercado da bola. O jogador também é visto como uma peça atrativa em razão da idade, com potencial de evolução e possibilidade de retorno financeiro em uma negociação futura.

Mercado da bola do Vovô

Até o momento, o Ceará já anunciou dez reforços para a próxima temporada: o goleiro Alfredo Aguilar, o zagueiro Tiago Pagnussat, os laterais Danilo Barcelos e Willian Formiga, o volante Caíque Gonçalves, os meias Arthur Rezende, Jean Carlos e Chay e os atacantes Luvannor e Janderson.

O número de contratações vai aumentar. O Vitor Gabriel, que será emprestado pelo Flamengo, já treina em Porangabuçu e será confirmado em breve pelo clube alvinegro.

