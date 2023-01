Ex-Ceará, Arthur Cabral marca em empate da Fiorentina no Campeonato Italiano

A 16ª rodada da Série A TIM - nome dado à primeira divisão do Campeonato Italiano - contou com gol de um atacante brasileiro. Arthur Cabral, atleta revelado pelo Ceará, foi o responsável por marcar o único gol da Fiorentina no empate em 1 a 1 com o Monza, na tarde desta quarta-feira, 04.

Aos 19 minutos do primeiro tempo, o jogador de 24 anos foi lançado em profundidade, ganhou na velocidade do defensor adversário e, quando já estava dentro da área, chutou com firmeza para superar o goleiro Di Gregorio. Naquele momento da partida, a Fiorentina estava ganhando por 1 a 0. O empate do Monza ocorreu na segunda etapa.

Este foi o quinto gol de Arthur Cabral pela Viola apenas na temporada de 2022/2023. Ele é o vice-artilheiro da equipe, atrás apenas do atacante sérvio Luka Jovic, que balançou as redes sete vezes. Ao todo, o atleta ex-Ceará marcou sete tentos e distribuiu três assistências em 37 partidas pela Fiorentina.

O próximo desafio de Arthur pela Fiorentina será no próximo sábado, 7, às 11 horas (de Brasília), também pelo Campeonato Italiano, contra o Sassuolo. O palco do confronto é o Estádio Artemio Franchi.

