Ceará tem interesse no atacante Janderson, ex-Grêmio

O Ceará segue ativo no mercado da bola em busca de reforços para a temporada de 2023. Com foco principal no setor ofensivo, o Vovô tem interesse na contratação do atacante Janderson, pertencente ao Corinthians e que disputou a Série B de 2022 pelo Grêmio.

Conforme apurou o repórter Horácio Neto, do Esportes O POVO, a diretoria alvinegra tem o jogador no radar e estuda como oficializar a proposta. Janderson tem contrato com o Timão até dezembro de 2023 e um empréstimo é visto com bons olhos. No entanto, uma compra não é descartada.

Aos 23 anos, o jogador vestiu a camisa do Grêmio na temporada de 2022, onde conquistou o acesso à Série A do Brasileirão. No clube gaúcho, ele disputou 40 jogos, assinalou um gol e contribuiu com uma assistência. Janderson também defendeu o Atlético Goianiense em 2020 e 2021.

Mercado da bola do Vovô

Até o momento, o Ceará já anunciou seis reforços para a próxima temporada: o zagueiro Tiago Pagnussat, os laterais Danilo Barcelos e Willian Formiga, o volante Caíque Gonçalves e os meias Arthur Rezende e Jean Carlos.

