Reforço do Ceará, Luvannor manda recado pra torcida: "Vamos em busca dos nossos objetivos"

O Ceará anunciou o atacante Luvannor na manhã desta sexta-feira, 30, e o jogador já fala como reforço do clube. Em vídeo publicado nas redes sociais do Alvinegro, o atleta mandou um recado para a torcida e afirmou estar muito feliz em poder representar as cores do time na próxima temporada.

“Fala torcida do Vozão, aqui é o Luvannor Henrique. Estou muito feliz de fazer parte desse enorme clube que é o Ceará Sporting Club e muito ansioso para chegar logo na capital, de estar com meus companheiros, poder estar trabalhando e estar à disposição do professor. Vamos juntos, temos muito trabalho a fazer este ano, vamos em busca dos nossos objetivos”, disse o atacante.

+ Ceará tem interesse no atacante Janderson, ex-Grêmio

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Jogador assinou contrato com o Vovô até o fim do ano

Com passagem no Cruzeiro em 2022, Luvannor acertou com o Ceará em definitivo até o fim de 2023, com possibilidade de extensão de contrato para mais um ano na hipótese do Vovô conquistar o acesso para a primeira divisão.

O atleta deve se apresentar no Porangabuçu na próxima semana, entre os dias 3 e 4 de janeiro.

Sobre o assunto Integrado ao profissional, Caio Rafael revela objetivo no Ceará: "Retornar à elite do futebol"

Sem pressa por definição, Ceará quer compensação financeira para liberar Vina

Exclusiva: Willian Formiga apresenta características e elogia Morínigo

Tags