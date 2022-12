Ceará tem interesse no atacante Ygor Catatau e inicia conversas com staff do atleta

O Ceará segue ativo no mercado da bola em busca de reforços para o setor ofensivo da equipe. O alvo da vez é o atacante Ygor Catatau, de 27 anos, que atuou pelo Sampaio Corrêa na Série B do Campeonato Brasileiro de 2022.

A diretoria do Vovô, inclusive, já iniciou conversas com o staff do jogador para concretizar a negociação. Ygor Catatau pertence ao Madureira, mas o contrato com o time carioca acaba em maio de 2023, cenário que pode facilitar a transferência ao Alvinegro de Porangabuçu.

Sobre o assunto Técnico do sub-20 do Ceará confirma negociação de João Victor com clube japonês

Reforço do Ceará, Luvannor manda recado pra torcida: "Vamos em busca dos nossos objetivos"

Ceará oficializa contratação do atacante Luvannor, ex-Cruzeiro

Na temporada de 2022, Ygor Catatau atuou por três equipes diferentes. Além do Sampaio Corrêa, equipe pelo qual se destacou no ano com nove gols e três assistências em 33 jogos, o atacante também defendeu o Mumbai City, da Índia, e o Madureira.

Com Cléber suspenso preventivamente por doping, o Alvinegro precisou intensificar a busca por atacantes no mercado da bola. Luvannor foi o primeiro reforço do setor ofensivo a ser oficializado pelo clube. Vitor Gabriel, que já treina com o elenco em Porangabuçu, deve ser anunciado em breve, assim como Chay, ex-Botafogo e Cruzeiro.

Com informações de Horácio Neto.

Números de Ygor Catatau nas últimas temporadas:

2022:



Sampaio Corrêa

33 jogos

9 gols

3 assistências

Madureira

7 jogos

3 gols

1 assistência

Mumbai City

11 jogos (oito destas partidas aconteceram no fim de 2021)

3 gols

1 assistência

2021:



Vitória

27 jogos

3 gols

1 assistência

2020:



Vasco

19 jogos

1 gol

1 assistência

Madureira

11 jogos

3 gols