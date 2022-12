Técnico do sub-20 do Ceará confirma negociação de João Victor com clube japonês

Uma das maiores promessas recentes da base do Ceará, João Victor tem futuro indefinido no clube. O atleta de 18 anos negocia a saída do Vovô para atuar no futebol japonês, informação que foi confirmada pelo técnico Alisson Henry, que comandará o Alvinegro na Copinha 2023.

O treinador do sub-20 do Ceará confirmou que a joia – que possui contrato com o clube até 2025 – está inscrito na competição e até treina com os demais garotos que jogarão o principal torneio de categorias de base do Brasil, mas que ainda não há certeza de que ele viajará com o plantel para São Paulo.

“O João Victor está inscrito na Copa São Paulo, ele tem treinado conosco. Mas o João Victor, de fato, tem negociações sendo tratadas, e hoje a gente não tem essa certeza de que o João possa viajar para a copa. Então é por isso que eu não o destaquei como um cara que vai estar na Copinha porque a posição que temos hoje é de não saber se vamos poder contar com ele na competição”, explicou o comandante dos garotos do Vovô no campeonato.

O treinador elogiou o jovem e disse que, se possível, gostaria de contar com ele no plantel que viajará para disputar o torneio.

“Certamente, se pudermos contar é um cara que vai agregar muito pela sua capacidade técnica e de jogo. Ele agregaria muito ao nosso jogo”, completou.

Trajetória no profissional

João Victor chamou a atenção da torcida alvinegra pelo desempenho na base, que o fez ser promovido para o time profissional do Ceará ainda em 2021, quando tinha 16 anos. Ele disputou algumas partidas pelo Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e até mesmo pelo Brasileirão, sendo uma delas o Clássico-Rei do primeiro turno, que terminou empatado em 1 a 1. Em todas as oportunidades a joia saiu do banco de reservas e entrou no decorrer da partida.

Desde então, o jogador voltou a atuar nas categorias de base, mas continuou sendo relacionado entre os profissionais, mas sem ganhar tantas oportunidades. João Victor ainda não marcou gols em 10 partidas realizadas no profissional e soma uma assistência na carreira, sendo o oGol.

Com Horácio Neto

