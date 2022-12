Sem pressa por definição, Ceará quer compensação financeira para liberar Vina

Apesar da permanência do meio-campista ser tratada como inviável pelo Vovô por conta do alto salário, o atleta se reapresentou e treina normalmente com o elenco em Porangabuçu

O futuro de Vina segue indefinido no Ceará. Sem orçamento para bancar o alto salário do meio-campista — o maior do plantel do Alvinegro de Porangabuçu —, a ideia do Vovô é negociar o atleta em definitivo e ter uma compensação financeira pela transação. O clube, entretanto, trata o caso com cautela e não tem pressa para vender o camisa 29.

O Vasco chegou a demonstrar interesse na contratação de Vina, mas as tratativas não avançaram e o nome esfriou internamente no Cruz-Maltino. O Grêmio, comandado por Renato Portaluppi, também fez sondagens com o Ceará, mas a diretoria do Tricolor não deu procedimento ao negócio e já trata o acerto como descartado.

O contrato de Vina com o Ceará é longo. No início de 2021, após atuações de destaque com a camisa preto-e-branco, o meio-campista aceitou a proposta do Alvinegro e renovou até o fim de 2024. Com o rebaixamento para a Série B neste ano, o cenário mudou, sobretudo em relação à nova realidade financeira que o clube irá conviver na próxima temporada.

Com redução drástica do orçamento, o Ceará tem promovido uma intensa reformulação no elenco. Jogadores como Bruno Pacheco, Messias, Mendoza, Fernando Sobral, Marcos Victor, Lima e Nino Paraíba, que ainda tinham vínculo contratual vigente, deixaram o Vovô e seguiram para novos clubes. Com exceção do veterano lateral-direito, todos os outros atletas foram vendidos e geraram algum tipo de retorno financeiro ao time cearense.

As movimentações do Vovô no mercado da bola também indicam que o clube não conta com a permanência de Vina. Jean Carlos, destaque do Náutico nas últimas temporadas, foi contratado sob a expectativa de ser o titular da posição. Além do meia, o Alvinegro tem conversas avançadas com Chay, do Botafogo, que atua no mesmo setor do campo e deve ser anunciado em breve.

Enquanto não define o futuro, Vina treina normalmente no Ceará

Apesar deste clima de incerteza, Vina vem cumprindo com suas obrigações profissionais no Ceará. O jogador se apresentou na sexta-feira, 16, e tem participado normalmente dos treinamentos sob o comando do treinador Gustavo Morínigo com os demais atletas do elenco, e isto inclui tanto atividades físicas, de academia e condicionamento, como também trabalhos técnicos e táticos dentro do campo.

Desta forma, enquanto não resolve seu futuro, Vina fica à disposição de Morínigo. A estreia do Vovô na temporada de 2023 acontece no dia 15 de janeiro, diante do Guarani de Juazeiro, na Arena Romeirão, pelo Campeonato Cearense.

Com informação de Horácio Neto.