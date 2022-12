Integrado ao profissional, Caio Rafael revela objetivo no Ceará: "Retornar à elite do futebol"

Jogador do Vovô desde 2018, o atacante de 18 anos foi um dos principais nomes nas campanhas no Estadual, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro Sub-20 neste ano

Como parte do planejamento para 2023, o Ceará integrou cinco jogadores da base ao time principal. Um deles foi o atacante Caio Rafael. Em entrevista à Vozão TV, o jogador de 18 anos relembrou o início de carreira, a trajetória no Alvinegro do Porangabuçu e falou das expectativas na equipe profissional do Vovô.

“As minhas expectativas para 2023 são muito boas. Irei continuar trabalhando bastante para conseguir meu espaço junto ao elenco profissional e conquistar grandes coisas, sendo a principal delas retornar à elite do futebol brasileiro. Eu procuro fazer história no clube e se tornar ídolo dessa nação alvinegra”, disse.

Caio Rafael conta que chegou ao Porangabuçu para atuar no sub-14 e neste período coleciona bons resultados, especialmente, neste ano. “Cheguei ao Ceará em janeiro de 2018, onde joguei do sub-14 até o sub-20. Esse ano de 2022 foi muito bom pra mim e histórico para a base, onde conseguimos chegar até as semifinais da Copa do Brasil”, relembrou.

“Desde pequeno fui sempre muito apaixonado pelo futebol. Comecei brincando na rua com os meus amigos e com cinco anos de idade comecei a jogar na escola. Também joguei no futsal por alguns times do estado e aos onze anos passei a atuar no campo”, completou.



Jogador do Ceará desde 2018, Caio foi um dos principais nomes nas campanhas no Estadual, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro Sub-20 neste ano. O meia-atacante foi um dos jovens que estrearam na goleada alvinegra por 4 a 1 em cima do Juventude, no último jogo do Vovô na Série A.



Jogadores da base integrados ao profissional

Além de Caio Rafael, outros destaques da base terão a oportunidade de integrar o time comandado por Morínigo. O goleiro Cristian, o zagueiro Jefferson, o volante Wendell e o meia David também fazem parte do grupo principal para 2023. A ideia do Vovô é utilizar mais atletas formados nas categorias de base na próxima temporada.



