Exclusiva: Willian Formiga apresenta características e elogia Morínigo

Lateral-esquerdo concedeu entrevista ao Esportes O POVO, onde também falou sobre contrato com o Vovô, amigos no elenco e tempo no futebol português

Novo lateral-esquerdo do Ceará, Willian Formiga será apresentado nesta quarta-feira, 28, em Porangabuçu. Antes da primeira coletiva oficial, o atleta conversou com o Esportes O POVO e apresentou suas características em campo, falou sobre amigos do elenco e revelou detalhes do contrato com o Vovô.

Após salientar a importância do Vila Nova, seu ex-clube, na carreira, Formiga especificou qual tipo de lateral espera ser para o Alvinegro de Porangabuçu, destacando suas qualidades em marcação e construção.

"Sou um lateral-esquerdo de construção. Muito forte na marcação, onde eu trabalho forte nisso para trabalhar na linha de trás e para dar respaldo ao zagueiro e ao goleiro. Também tenho facilidade de chegar na frente. Não chego como muitos, mas quando chego, chego bem e procuro entrar por dentro. Tenho uma característica de cortar por dentro e, ao decorrer, vou trabalhando e sempre me aprimorando a chegar mais na frente. Sou forte fisicamente e consigo fazer esse bate e volta", citou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

É com essas características que o jogador espera conquistar espaço no time comandado por Gustavo Morínigo. Ao ser questionado sobre o conhecimento que tinha sobre o técnico, o lateral-esquerdo relembrou quando enfrentou uma equipe comandada pelo treinador e o elogiou.

"Conhecia ele de jogar contra. Sempre me dava dor de cabeça com o Igor (atualmente no Ceará). Sempre admirei isso, pois ele pede um futebol bem intenso e brigado. É um prazer trabalhar com ele e não tenho dúvida que vai dar certo", falou.

Questionado sobre como deve atuar no time do treinador paraguaio, Formiga disse ainda não ter conversado sobre o assunto, mas que o técnico deve fazer isso em breve. "Ele não teve essa conversa ainda, mas ele falou que ainda vai nos chamar para trocar uma ideia, para eu dizer o que eu acho da filosofia de trabalho, como ele gosta de jogar, como ele está fazendo com todos aqui", finalizou.

Sobre o assunto Contrato de Luvannor no Ceará terá cláusula de renovação automática; saiba detalhes

Ceará aguarda definição das receitas da Série B para fechar orçamento de 2023

Caso Cléber: saiba o que é a substância flagrada no antidoping

Contrato de Willian Formiga com o Ceará

William Formiga assinou contrato de dois anos com o Ceará, mas a data de permanência em Porangabuçu pode se estender caso metas sejam cumpridas, como o acesso à Série A. "Tem uma cláusula de acesso. Se Deus quiser o Ceará vai subir e ano que vem vai estar na Série A e aí terá mais um ano automaticamente", contou.

Confira outros tópicos da entrevista ao Esportes O POVO:

Conhecidos no elenco: "Com Arthur Rezende já estive em duas temporadas no Vila Nova. Fizemos uma amizade muito boa não só fora de campo, mas também dentro de campo que ele jogava como segundo volante do lado esquerdo e sempre fazíamos uma dobradinha. Também conhecia o Caíque que a gente jogou no Vitória de Guimarães, em Portugal. Ele não ficou muito tempo lá, mas ele até frequentava minha casa quando chegou por lá"

Futebol português: "Eu trouxe bastante maturidade do futebol português. Quando fui pra lá eu era bem novo, com 16 para 17 anos, e era a primeira vez fora do Brasil. Voltei bem mais experiente, com a cabeça totalmente diferente pro futebol e pra vida, e foi um lugar que me ajudou a olhar pra frente".

Cidade: "Tô bem familiarizado com a cidade. É um povo que acolhe bem as pessoas. (...) Nas redes sociais, quando fui anunciado, a torcida mandou muita mensagem positiva e foi bem legal. Já ajuda na ambientação" (Entrevista feita por Horácio Neto, setorista da rádio O POVO CBN)

Tags