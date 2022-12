Com reforços e jogadores integrados da base, Ceará inicia sexto dia de pré-temporada

Vina segue treinando normalmente no Porangabuçu e participou da sexta atividade do Vovô sob o comando do técnico Morínigo

O Ceará segue preparação visando a temporada de 2023. Na manhã desta quarta-feira, 21, o Vovô realizou o primeiro treinamento em campo do sexto dia de pré-temporada. A atividade contou com a presença de quase todos os reforços, além de cinco jogadores incorporados da base ao time profissional.

Goleiro Cristian, zagueiro Jefferson, volante Wendell, atacante David e meia-atacante Caio Rafael eram destaques da base e terão a oportunidade de integrar o time profissional. Todos participaram dos trabalhos desta quarta. A ideia do Vovô é utilizar mais atletas formados nas categorias de base na próxima temporada.

Dos seis reforços anunciados, apenas o lateral-esquerdo Danilo Barcelos não fez atividade no gramado com o restante do grupo. O jogador realizou atividade na academia. Zagueiro Tiago Pagnussat, meia Jean Carlos, lateral-esquerdo Willian Formiga, além dos volantes Caíque e Arthur Rezende participaram dos trabalhos em campo.



Leandro Carvalho também treinou com o grupo. O atacante faz parte dos planos do Ceará para as competições que serão disputadas no início da próxima temporada. Do atual elenco do clube, o único que não esteve no CT de Porangabuçu foi o volante Richard Coelho.

Vina segue treinando

Em meio a incertezas sobre o futuro, o meia Vina segue treinando normalmente e participou da sexta atividade do Ceará na pré-temporada. O jogador de 31 anos está integrado ao elenco desde a reapresentação, na última sexta-feira, 16.



