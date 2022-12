Vina segue treinando normalmente na pré-temporada do Ceará

O jogador de 31 anos está integrado ao elenco desde a reapresentação, na última sexta-feira, 16. Após a queda do time cearense para a Série B do Campeonato Brasileiro, a permanência do atleta é considerado difícil pela readequação financeira do clube para 2023

Em meio a incertezas sobre o futuro, o meia Vina segue treinando normalmente no Porangabuçu e participou nesta segunda-feira, 19, da quarta atividade do Ceará na pré-temporada. O jogador de 31 anos está integrado ao elenco desde a reapresentação, na última sexta-feira, 16.

Vina tem contrato com o Alvinegro até 2024. Entretanto, após a queda do time cearense para a Série B do Campeonato Brasileiro, a permanência do atleta é considerado difícil pela readequação financeira do clube para 2023.

Enquanto treina no Ceará, o meia tem sido especulado no Vasco. O Gigante da Colina conquistou o acesso nesta temporada e voltará a disputar a Série A em 2023. O clube carioca, que se transformou em SAF, está ativo no mercado da bola. Entre as contratações, Pedro Raul, vice-artilheiro do Brasileirão 2022 com 19 gols pelo Goiás, acertou com o Cruzmaltino.

Assim como Vina, Leandro Carvalho tem futuro incerto no Ceará, mas se reapresentou com o elenco na última sexta e tem participado normalmente da pré-temporada. O atleta retornou ao Vovô após o fim do empréstimo com o Remo. Anteriormente, o atacante também defendeu Al-Qadisiya (Arábia Saudita) e Náutico, ambos por empréstimo.

Leandro Carvalho tem contrato com o Alvinegro até maio de 2023. A última temporada dele no Porangabuçu foi em 2020. Desde então tem sido emprestado a outras equipes. Em 2021, ele defendeu o América-MG.





