Com foco na parte tática, Ceará finaliza quinto dia de treino com Morínigo

O treinador paraguaio tem divido os treinos em dois turnos, manhã e tarde. Nesta terça, 20, além de aspectos táticos, o elenco do Vovô também fez trabalhos de finalização

O Ceará segue preparação visando a temporada de 2023 e concluiu mais um trabalho sob o comando do treinador Gustavo Morínigo. O paraguaio, que realizou treinos em dois turnos — manhã e tarde — nesta terça-feira, 20, utilizou o dia para dar enfoque ao desenvolvimento tático do Vovô.

Durante o período da manhã, os atletas alvinegros aqueceram no campo e, em seguida, participaram de um treino tático em campo reduzido. Pelo turno da tarde, a comissão técnica do escrete preto-e-branco organizou trabalho de finalização.

Sobre o assunto Richard pede apoio da torcida do Ceará por acesso em 2023: "Acreditem"

Próximo reforço do Ceará, Vitor Gabriel já está em Fortaleza e passa por exames

Ceará tenta contratação do atacante Luvannor, ex-Cruzeiro

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na quarta-feira, 21, o elenco do Ceará terá mais dois períodos de treinos. O meio-campista Arthur Rezende, um dos recém-contratados do Vovô para a próxima temporada, será apresentado oficialmente em entrevista coletiva na sala de imprensa do clube.

Ceará segue se movimentando no mercado da bola

Embora a preparação para 2023 tenha começado, o Vovô segue se movimentando no mercado da bola para fortalecer o plantel. O atacante Vitor Gabriel, que atuou pelo Juventude neste ano, já está em Fortaleza e deve ser anunciado como novo reforço da equipe em breve.

+ Confira todas as notícias sobre o Ceará Sporting Club

A diretoria do Alvinegro também está de olho em Luvannor, campeão da Série B pelo Cruzeiro. O Esportes O POVO apurou que o clube de Porangabuçu tem interesse na contratação do atacante e já tem conversas em andamento.