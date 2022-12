Richard pede apoio da torcida do Ceará por acesso em 2023: "Acreditem"

Com permanência garantida no time, o goleiro deve ser o dono da posição na próxima temporada. Richard está no Vovô desde 2019

O goleiro Richard, do Ceará, se pronunciou nas redes sociais nesta segunda-feira, 19. Através de uma publicação, o jogador garantiu sua permanência no clube para a temporada de 2023 e também lamentou o rebaixamento do Vovô.

"A temporada não terminou do jeito que esperávamos, mas mais do que no futebol, na vida têm dessas coisas. Vitórias e derrotas. Erros e acertos. Alegrias e frustrações. É preciso aprender com cada obstáculo que nossa jornada nos apresenta, tendo ela sido superado ou não. E é com esse aprendizado, além de muita fé e confiança no que está por vir, que eu começo essa nova caminhada. Com o objetivo único de entregar todo o esforço e empenho dentro de mim para levar o Ceará de volta ao lugar que merece, de onde nunca deveria ter saído", comentou.

Além disso, Richard também solicitou o apoio da torcida alvinegra para a próxima temporada. Em 2023, o Ceará terá a missão de retornar à elite do futebol brasileiro.

"Gritem, apoiem e acima de tudo, acreditem. Vamos juntos!", finalizou.

Richard no Vovô

Após boas temporadas no Paraná, Richard chegou ao Ceará em 2019. De lá pra cá, o arqueiro disputou 80 partidas e foi campeão da Copa do Nordeste de 2020 pelo Alvinegro de Porangabuçu. Ele tem contrato com o Vovô até o final de 2024.

