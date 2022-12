Ceará avança em negociação e encaminha contratação de goleiro paraguaio

Goleiro Alfredo Aguilar deve ser o próximo reforço do Ceará para a temporada de 2023. Arqueiro de 34 anos está de saída do Olimpia após recusar proposta de renovação

O Ceará está próximo de contratar o goleiro Alfredo Aguilar, do Olimpia-PAR e com passagens pela seleção paraguaia. O arqueiro tem negociações avançadas com o Alvinegro, conforme apurou o Esportes O POVO.

O contrato do atleta de 34 anos com o Olimpia se encerra no fim de 2022. Desta forma, ele ficará livre no mercado e assinará sem custos com o Ceará para a temporada de 2023.

O Olimpia tinha o objetivo de renovar com experiente goleiro, mas o atleta recusou a proposta devido à investida do clube cearense.

Aguilar chegou ao Olimpia em 2018 e foi titular absoluto até 2022, quando perdeu espaço para o goleiro uruguaio Gastón Olveira. Nesta temporada, o arqueiro paraguaio disputou apenas 15 partidas. Em outros 38 jogos, ele ficou no banco de reservas.

O jogador deixará o Olimpia após 174 partidas pelo time. No Ceará, Aguilar disputará posição com Richard, que será um dos remanescentes do elenco que terminou rebaixado para a Série B. A equipe alvinegra será a primeira experiência do goleiro paraguaio no futebol brasileiro.

Mercado da bola do Vovô

O Ceará segue montando seu elenco para 2023. Até o momento, o Alvinegro de Porangabuçu anunciou seis jogadores: Tiago Pagnussat (zagueiro), Willian Formiga (lateral-esquerdo), Danilo Barcelos (lateral-esquerdo), Caíque (volante), Arthur Rezende (meia) e Jean Carlos (meia).

