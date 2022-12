"Vão agregar", diz Jean Carlos sobre possível permanência de Vina e Leandro Carvalho

Com futuro indefinido, Vina e Leandro Carvalho seguem treinando normalmente no Ceará

Jean Carlos falou sobre dois jogadores que ainda têm futuro incerto no Ceará: Vina e Leandro Carvalho. Em coletiva, o meia disse que os dois “vão agregar”, caso permaneçam no clube, e rasgou elogios aos companheiros.

“Sem dúvidas (ficariam no Ceará por mim). Eu venho acompanhando e o Vina tem uma história muito bonita no clube, dispensa comentários. O Leandro (Carvalho) eu estive com ele (no Náutico), é um jogador muito habilidoso, é um jogador que eu costumo dizer que quando ele vai para cima você não sabe se ele vai (driblar) para a direita ou para a esquerda. Sem dúvidas se os dois permanecerem ganha não só a gente, ganha o clube, a torcida. São jogadores que sem dúvidas vão agregar na temporada”, disse o novo atleta do Vovô.

Sobre o assunto Jean Carlos elogia Morínigo e elenco do Ceará: "Vai ser um ano muito bom"

Jean Carlos justifica escolha pelo Ceará e projeta retorno à Série A: "É onde tem que estar"

Vina segue treinando normalmente na pré-temporada do Ceará

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Futuro indefinido

Vina tem contrato com o Alvinegro até 2024. Entretanto, após a queda do time cearense para a Série B do Campeonato Brasileiro, a permanência do atleta é considerada difícil pela readequação financeira do clube para 2023.

Enquanto treina no Ceará, o meia tem sido especulado no Vasco. O Gigante da Colina conquistou o acesso nesta temporada e voltará a disputar a Série A em 2023. O clube carioca, que se transformou em SAF, está ativo no mercado da bola. Entre as contratações, Pedro Raul, vice-artilheiro do Brasileirão 2022 com 19 gols pelo Goiás, acertou com o Cruzmaltino.

+ Jean Carlos elogia Morínigo e elenco do Ceará: "Vai ser um ano muito bom"

Assim como Vina, Leandro Carvalho tem futuro incerto no Ceará, mas se reapresentou com o elenco na última sexta e tem participado normalmente da pré-temporada. O atleta retornou ao Vovô após o fim do empréstimo com o Remo.

Anteriormente, o atacante também defendeuAl-Qadisiya (Arábia Saudita) e Náutico, ambos por empréstimo. Leandro Carvalho tem contrato com o Alvinegro até maio de 2023. A última temporada dele no Porangabuçu foi em 2020. Desde então tem sido emprestado a outras equipes. Em 2021, ele defendeu o América-MG.

Tags