Filha desmente morte de Dimas Filgueiras, ídolo do Ceará: "Tá tudo bem"

Na noite desta segunda-feira, 19, um rumor sobre a possível morte de Dimas Filgueiras, ídolo da história do Ceará, surgiu na internet. Entretanto, a filha do Soldado Alvinegro, como o ex-jogador e técnico é chamado pelos torcedores alvinegros tratou de desmentir o assunto.

No instagram, Vânia Filgueiras, filha de Dimas, postou um story na conta do próprio pai e desmentiu a morte: “Respondendo coletivamente para não ficar repetitivo: tá tudo bem, meu pai! Qualquer notícia que venha a ter dele, eu seria a primeira pessoa a falar aqui”.

“Gente, eu queria saber de onde é que esse povo recebe essas informações. De nárnia? É um assunto tão delicado para você postar assim. Acabei de chegar do natal do trabalho e recebi um monte de print de um cidadão, que não sei de onde raios ele tirou a informação de que meu pai tinha falecido. Mas está tudo bem com o meu pai, na medida do possível. Na situação que ele está, tá tudo bem. Por mais que você saiba que está tudo bem, você se assusta. Liguei para lá, porque sei lá”, completou Vânia em outro story.

Dimas Filgueiras é um dos grandes ídolos da história do Ceará. Ele defendeu as cores do time de Porangabuçu, como jogador e treinador, em mais de 600 partidas, durante 46 anos de serviço.









