Em meio à indefinição, Vina e Leandro Carvalho se reapresentam no Ceará

O elenco do Ceará se reapresentou em Porangabuçu nesta sexta-feira, 16. Em meio a reforços e remanescentes, o meio-campista Vina e o atacante Leandro Carvalho também marcaram presença. Ambos os jogadores vivem indefinição no clube.

Apesar da reapresentação, a tendência é que Vina não permaneça no Vovô para a próxima temporada. O principal entrave para uma permanência do jogador é o alto salário, que gira em torno de R$ 400 mil mensais. Além disso, o meia tem nome especulado no Vasco, que está de volta à elite do futebol brasileiro.

Desde 2020 no Ceará, Vina se tornou o principal jogador do clube após acumular números e atuações de destaque vestindo a camisa alvinegra. No entanto, em 2022, seu desempenho não foi o mesmo. Neste ano, o meia disputou 55 jogos pelo Vovô, marcou 12 gols e contribuiu com cinco assistências.

Por outro lado, Leandro Carvalho ainda é avaliado pela diretoria e comissão técnica. O jogador disputou a reta final da Série C 2022 pelo Remo nesta temporada. No clube paraense, ele entrou em campo em sete oportunidades.

Pelo Ceará, o atacante soma 115 partidas em três passagens: a primeira em 2017, a segunda em 2018 e a terceira entre 2019 a 2020.

A expectativa é de que os destinos de ambos os atletas sejam definidos nas próximas semanas.

Enquanto isso, o Ceará segue montando seu elenco para 2023. Até o momento, o Alvinegro de Porangabuçu anunciou cinco jogadores: Tiago Pagnussat (zagueiro), Willian Formiga (lateal-esquerdo), Caíque (volante), Arthur Rezende (meia) e Jean Carlos (meia).

