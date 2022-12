Ceará tenta contratação do atacante Luvannor, ex-Cruzeiro

Já em pré-temporada sob comando do técnico Gustavo Morínigo, o Ceará segue no mercado da bola em busca de reforços para 2023, sobretudo para o setor ofensivo. O Esportes O POVO apurou que o clube de Porangabuçu tem interesse na contratação do atacante Luvannor, campeão da Série B pelo Cruzeiro, e já tem conversas em andamento.

As tratativas do Alvinegro com o estafe do camisa 90 estão em estágio inicial, ainda sem discussão de detalhes contratuais, mas as partes têm expectativa por um desfecho positivo nos próximos dias.

Um dos fatores que pode pesar na negociação é a questão familiar, uma vez que o atacante tem residência fixa em Dubai, onde jogou por seis temporadas. Para vestir a camisa do Vovô, portanto, seria necessário optar por seguir no Brasil por mais um ano e conciliar as necessidades da esposa e dos filhos em Fortaleza.

Até o momento, o Ceará anunciou seis contratações para o ano que vem: os laterais Danilo Barcelos e Willian Formiga, o zagueiro Tiago Pagnussat, os volantes Caíque e Arthur Rezende e o meia Jean Carlos. O goleiro paraguaio Alfredo Aguilar e o atacante Vítor Gabriel também têm acertos encaminhados para defender o clube.

A trajetória de Luvannor

Nascido no Piauí, Luvannor teve rápidas passagens por equipes de menor expressão do Brasil antes de rumar em 2011 para a Moldávia, onde defendeu o Sheriff. A partir daí, a carreira se desenvolveu no exterior: nos Emirados Árabes, defendeu Shabab Dubai, Al Ahli e Al Wahda; na Arábia Saudita, vestiu a camisa do Al Taawon; e ainda retornou ao Sheriff.

Destaque no clube europeu, Luvannor Henrique obteve também nacionalidade da Moldávia e inclusive defendeu a seleção nacional em quatro amistosos, entre 2013 e 2014, e marcou dois gols.

Em 2022, o piauiense de 32 retornou ao Brasil para defender o Cruzeiro na Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro. Em 31 partidas, anotou sete gols, deu duas assistências e conquistou o título que assegurou o retorno da Raposa à elite nacional.

O contrato do camisa 90 com o clube mineiro se encerrou em novembro, após a disputa da Série B, e não houve acordo para a renovação. Livre no mercado, o atacante entrou na mira do Ceará e deve resolver o futuro em breve.

