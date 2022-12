Próximo reforço do Ceará, Vitor Gabriel já está em Fortaleza e passa por exames

O Ceará está muito perto de anunciar o seu próximo reforço para a temporada de 2023. O atacante Vitor Gabriel, de 22 anos, já está em Fortaleza para realizar exames médicos e, posteriormente, ser oficializado como mais uma contratação do Alvinegro de Porangabuçu, segundo apurado pelo Esportes O POVO.

O jovem jogador chega ao escrete preto-e-branco por empréstimo junto ao Flamengo. O vínculo será até o final da temporada de 2023. A tendência é que Vitor Gabriel seja anunciado pelo Vovô já nesta terça-feira, 20.

Sobre o assunto Ceará tenta contratação do atacante Luvannor, ex-Cruzeiro

Leandro Carvalho faz parte dos planos do Ceará para início da temporada

Filha desmente morte de Dimas Filgueiras, ídolo do Ceará: "Tá tudo bem"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Antes de chegar ao Ceará, Vitor esteve no Juventude, onde também atuou por empréstimo. No clube gaúcho, ele disputou 35 partidas e marcou três gols, sendo dois deles contra o Fortaleza, na Série A do Campeonato Brasileiro de 2021.

Vitor Gabriel será o primeiro reforço para o ataque alvinegro, visando 2023. Antes dele, o Vovô anunciou as chegadas de Tiago Pagnussat (zagueiro), Arthur Rezende (meia), Caíque (volante), Jean Carlos (meia), Willian Formiga (lateral-esquerdo) e Danilo Barcelos (lateral-esquerdo).

Segundo apurado pelo Esportes O POVO, o Ceará também encaminhou a contratação do goleiro Alfredo Aguilar, do Olímpia (Paraguai), além de ter interesse no atacante Luvannor, ex-Cruzeiro.

Com informações de Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.



Tags