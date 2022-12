Ceará não se acerta com Igor Cariús e jogador fica próximo do Sport-PE

No começo desta semana, Cariús e a diretoria do Vovô esperavam chegar a um desfecho positivo, mas a situação não evoluiu como esperado

Após muitas conversas, o Ceará não chegou a um denominador comum com o lateral-esquerdo Igor Cariús e o jogador está próximo de fechar com um concorrente do Vovô na Série B do Brasileiro. O Esportes O POVO apurou que o destino do defensor será o Sport-PE.

No começo desta semana, Cariús e a diretoria do Vovô esperavam chegar a um desfecho positivo para que o atleta se apresentasse em Porangabuçu já nesta sexta-feira, 16, quando o Alvinegro inicia sua pré-temporada, mas a situação não evoluiu como esperado. A ideia de atuar no Estado onde nasceu e possui familiares havia agradado o lateral, mas ele vai tomar outro rumo.

Sobre o assunto Com Sérgio Alves de modelo, Ceará divulga novo segundo uniforme para 2023

Michel Macedo permanecerá no Ceará para temporada de 2023

Ceará: conheça os jogadores da base que serão integrados ao profissional

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Igor Cariús negocia no mercado como agente livre, já que encerrou seu vínculo com o Cuiabá. Aos 29 anos, o defensor acumula passagens por dez equipes do futebol brasileiro e nas duas últimas temporadas disputou a Série A.

Tags