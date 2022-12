Ceará tem negociações avançadas com lateral-esquerdo Igor Cariús

O Ceará segue se movimentando no mercado da bola e o Alvinegro mira novo alvo para a próxima temporada. Trata-se do lateral-esquerdo Igor Cariús, de 29 anos, que defendeu o Cuiabá nesta temporada. O jogador encerrou o vínculo com o Dourado e está livre para assinar um contrato sem custos com outro clube.

Conforme apurou o Esportes O POVO, o Vovô tem conversas avançadas com o defensor, que tem o desejo de vir a Porangabuçu, e deve resolver o negócio até o final da semana, uma vez que o elenco se apresentará na próxima sexta-feira, 16, para dar início à pré-temporada. Cearense, a ideia de atuar em um clube do Estado agradou o atleta.

Sobre o assunto STJD marca julgamento de recurso do Ceará por punições em jogo contra Cuiabá

Ceará negocia contratação do lateral-esquerdo Willian Formiga

Ceará anuncia contratação de meia Jean Carlos, ex-Náutico

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lateral tem passagens recentes em clubes da Série A

Em 2022, Igor Cariús fez 32 jogos pelo Cuiabá e realizou uma assistência para gol. Antes, ele atuou no Atlético-GO na temporada 2021, quando anotou dois tentos e uma assistência em 44 partidas.

O atleta tem passagens pelo futebol cearense e jogou por Iguatu, Barbalha e Quixadá antes de atrair interesses de clubes de fora do Estado.



Com informações de Brenno Rebouças

Tags