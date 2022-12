Ceará: conheça os jogadores da base que serão integrados ao profissional

Como parte do planejamento para 2023, o Ceará integrará cinco jogadores da base ao time principal. Os jovens, inclusive, já se apresentarão junto aos demais atletas no Porangabuçu, nesta sexta-feira, 16, quando o clube inicia a pré-temporada.

Cristian, Jefferson, Wendell, David e Caio Rafael eram destaques da base e terão a oportunidade de integrar o time profissional. A ideia do Vovô é utilizar mais atletas formados nas categorias de base na próxima temporada.

Trajetória de cada jogador

Cristian

O goleiro de 20 anos chegou ao Ceará ainda neste ano. Destaque do clube no Campeonato Cearense e na Copa do Brasil Sub-20, Cristian atuou em 19 partidas. Além do Vozão, o arqueiro acumula passagens por Atlético Mineiro, Boa Vista, de Portugal, e também integrou a Seleção Brasileira campeã mundial Sub-17.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

David

Desde os 12 anos de idade no Ceará, o meia é uma das maiores promessas da base do time alvinegro. Primeiro jogador formado no Vovô convocado para a Seleção Brasileira na história, ele já atuou no time principal em outras oportunidades, em 2021 e 2022.

Sobre o assunto Com reforços, Ceará inicia pré-temporada nesta sexta-feira (16/12)

Goiás tem interesse no atacante Matheus Peixoto, ex-Ceará

Ceará receberá cerca de R$ 2,3 milhões em venda de Marcos Victor

Caio Rafael

Jogador do Ceará desde 2018, Caio foi um dos principais nomes nas campanhas no Estadual, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro Sub-20 neste ano. O meia-atacante foi um dos jovens que estrearam na goleada alvinegra por 4 a 1 em cima do Juventude, no último jogo do Vovô na Série A.

Wendell

Volante e capitão do Sub-20, o jogador marcou quatro gols em 29 partidas nesta temporada. No Ceará há um ano, Wendell também passou pelas categorias de base do Corinthians.

Jefferson

Assim como Caio Rafael, o zagueiro veste as cores alvinegras desde 2018. Jefferson já passou pelas categorias Sub-17, Sub-20 e Sub-23 do Vovô. Neste ano, o defensor fez parte do elenco Sub-20 e jogou 13 partidas oficiais pela categoria.

Tags