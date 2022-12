Com Sérgio Alves de modelo, Ceará divulga novo segundo uniforme para 2023

Na noite desta quinta-feira, 15, o Ceará divulgou imagens do novo segundo uniforme do clube, que será utilizado na temporada de 2023. Um dos grandes ídolos da história do Alvinegro, o ex-atacante Sérgio Alves foi utilizado como modelo na ação divulgada.

A nova vestimenta do escrete de Porangabuçu é inspirada nas camisas brancas das temporadas de 1993 e 1994, época que Sérgio Alves começava a deixar sua marca na história do Ceará. O Gerente de Marketing do clube, João Costa, explicou a presença do ídolo na campanha de divulgação:

“Como a camisa é inspirada nos icônicos uniformes brancos das temporadas 93 e 94, resgatamos o início da história do Sérgio Alves no Ceará. Ele chegou em 92, mas foi a partir de 93 que começou a deixar sua marca, vencendo o Campeonato Cearense arrastão, e em 94 na histórica campanha da Copa do Brasil, em que ficamos em 2º lugar”, disse.

O novo segundo uniforme do Ceará tem o branco como a cor predominante e conta com uma faixa preta nas mangas, além do selo “Time do Kanal” na barra superior das costas. O clube ainda revelou os materiais utilizados para a produção da camisa:

“Foi produzido com tecido confortável que promove alta respiração da pele, com numeração em flat design e gola retilínea proporcionando estilo e durabilidade. O escudo do clube na camisa é termocolante em TPU, que alia elasticidade, elegância e conforto. Nas laterais do uniforme, o tecido é microperfurado com secagem rápida”, explicou o clube.

A camisa do Alvinegro de Porangabuçu estará disponível para os torcedores a partir desta sexta-feira, 16, nas lojas físicas e via internet, no e-commerce do clube (vozao.com.br). Os valores são de R$ 289,90 (tamanho especial), R$ 269,90 (masculino) e R$ 259,90 (feminino, juvenil e infantil).

Veja fotos do novo segundo uniforme do Ceará



