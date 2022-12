Michel Macedo permanecerá no Ceará para temporada de 2023

Lateral disputou 30 jogos com a camisa alvinegra neste ano e deve ser o dono da posição na próxima temporada

O lateral-direito Michel Macedo permanecerá no Ceará para a temporada de 2023, conforme apurou o Esportes O POVO. Aos 32 anos, o jogador cumprirá seu contrato com o Alvinegro, que vai até o fim do próximo ano.

A expectativa é que o atleta seja o titular da lateral-direita do Vovô em 2023. Pelo Ceará, Michel disputará o Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro Série B na próxima temporada.

Em 2022, o lateral disputou 30 jogos, sendo titular em 24, e deu uma assistência. Experiente, ele acumula passagens por Corinthians, Atlético-MG, Almería-ESP, Las Palmas-ESP, entre outros clubes.

