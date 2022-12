Anunciado no Santos, Messias pede desculpas ao torcedor do Ceará em despedida

Defensor, que esteve no clube entre as temporadas 2021 e 2022, pediu desculpas ao torcedor do Vovô em postagem de despedida feita na rede social Instagram

O zagueiro Messias se despediu do Ceará nesta quarta-feira, 7, e, por meio de uma postagem no Instagram, deu adeus aos torcedores do Alvinegro de Porangabuçu. No post, o defensor fez questão de pedir desculpas após o rebaixamento para a Série B que ocorreu na temporada 2022 e também agradeceu por tudo que viveu no clube.

"Quero primeiramente pedir DESCULPAS ao torcedor do Ceará que nunca nos abandonou e quero dizer meu sincero muito obrigado por tudo que vivi neste grande clube! Me despeço do clube hoje com muita gratidão e desejo tudo de melhor para este grande clube e para seus apaixonados torcedores! Ceará, muito obrigado e mil desculpas!", escreveu ele.

Messias, que defendeu o Ceará entre as temporadas 2021, foi anunciado pelo Santos-SP ainda nesta quarta-feira, 7. O zagueiro, natural de São Matheus/ES, chega ao Alvinegro de Vila Belmiro de forma definitiva, com contrato de três anos. Os valores da negociação são mantidos em sigilo, até o momento, mas segundo apuração do Esportes O POVO, o Ceará negociou toda a sua porcentagem sobre os direitos econômicos de Messias.



