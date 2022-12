Pagnussat salienta que Ceará precisa ter "humildade" e "inteligência" para disputar a Série B

Zagueiro foi o primeiro reforço anunciado pelo Vovô para a temporada 2023. Clube disputa Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, Copa do Brasil e Série B no próximo ano

O Ceará inicia a preparação para a temporada 2023 no dia 16 de dezembro. Até o momento, o clube já apresentou dois reforços: Arthur Rezende e Tiago Pagnussat. O zagueiro, que terá sua segunda passagem pelo clube, destacou em entrevista ao site oficial do time que o novo grupo deverá ter humildade e inteligência para disputar a Série B.

“O grupo precisa estar ciente de que será um trabalho de dia a dia para que a gente consiga se superar. As dificuldades vão aparecer e nós vamos ter de estar preparados para elas. A Série B é um campeonato difícil e nós vamos precisar de humildade. Teremos de ser inteligentes nos momentos complicados e não poderemos nos deslumbrar nos momentos bons. A gente sabe que o acesso é o maior objetivo do clube e eu encaro esse desafio com muita felicidade”, disse ele.

Com relação ao retorno, já que ele esteve no time no ano de 2020, Pagnussat revelou felicidade. “A sensação de voltar é muito boa. Estou muito feliz e grato ao Ceará por me abrir as portas novamente. É um clube onde fui muito feliz na temporada em que passei. Conseguimos ser campeões, fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro e é um local onde me sinto em casa. Meu desejo de voltar foi por tudo isso. Espero poder contribuir dentro e fora de campo e que a gente construa um grande grupo para conquistar nossos objetivos”, falou.

Ele complementou a entrevista destacando que os dois anos que ficou fora do clube, disputando o futebol japonês, agregaram profissionalmente. “Acredito ser o mesmo jogador, com a mesma vontade e dedicação. É claro que, com as experiências do mundo do futebol, a gente assimila algumas coisas e o fato de ter jogado em outros países, vivido outras culturas agregou ao meu lado profissional. Quero voltar com força para ajudar o Ceará e espero que saia tudo bem”, declarou.

