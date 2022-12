Após Messias, Ceará finaliza detalhes da venda de Mendoza ao Santos

Artilheiro do Ceará na temporada, Mendoza está próximo de ser oficializado como reforço do Santos para 2023. Vovô e Peixe tratam os últimos detalhes para a concretização da transferência do colombiano, que envolve uma compensação financeira para o clube cearense. O valor do negócio, entretanto, é mantido em sigilo.

Destaque do Alvinegro de Porangabuçu neste ano, com 20 gols — 10 marcados na Série A do Campeonato Brasileiro — e três assistências, Mendoza despertou o interesse de alguns clubes brasileiros, como o São Paulo, mas deu prioridade ao Santos. O longo período de contrato oferecido pelo Peixe, de três anos, foi um atrativo para o atacante.

Sobre o assunto Santos oficializa contratação de Messias, ex-zagueiro do Ceará

Pagnussat salienta que Ceará precisa ter "humildade" e "inteligência" para disputar a Série B

Arthur Rezende exalta Ceará e fala sobre negociação: "Foi a minha prioridade"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a negociação em estágio avançado, a tendência é de que o colombiano de 30 anos seja anunciado pelo Santos ainda nesta semana. No Peixe, jogará ao lado do zagueiro Messias, que foi seu companheiro de equipe no Ceará durante as temporadas de 2021 e 2022.

Salário alto dificultou permanência no Ceará



Apesar de ter contrato com o Ceará até o final de 2023, o salário de Mendoza foi considerado alto para a nova realidade financeira do time de Porangabuçu, que disputará a Série B no próximo ano. Diante deste cenário, o Vovô passa por uma profunda reformulação interna, que envolve, sobretudo, o elenco que acabou rebaixado para a Segundona.



+ Confira mais notícias sobre o Ceará Sporting Club

No Alvinegro desde 2021, quando foi adquirido por 600 mil euros (cerca de R$ 4 milhões na cotação da época), Mendoza disputou 96 partidas com a camisa preto-e-branco, pelo qual totalizou 24 gols anotados e 9 assistências.

Com Afonso Ribeiro.